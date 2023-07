VALMADRERA – Tempo di volti nuovi alla Starlight Dogana Vecchia Valmadrera, formazione iscritta al campionato di serie B del basket in gonnella.

L’altro giorno infatti il presidente Pino Scelfo, insieme al coach Stefano Zucchi e all’assistente Adan Dominico hanno ufficialmente presentato alla stampa i sette nuovi arrivi, ragazze accumunate dal medesimo anno di nascita, il 2005. Facile intuire che a Valmadrera si punti più che mai sulla linea verde, resta invece la capitana di lungo corso classe 99 Martina Orsanigo a dare quel minimo d’esperienza alla formazione lecchese.

Veniamo al dunque: i nuovi arrivi sono il pivot Marta Merli dal Busto, Viola Natoli dal Giussano, l’ala Giorgia Benedini dal Bresso, il play Giulia Spreafico dall’Ororosa, la sua pari ruolo Sara Russo dal Basket femminile Milano, Martina Lisoni dal Busto e l’ala Chiara Vergani dal Bresso. Atlete che giocheranno sia nel campionato di serie B sia in quello Under 19 Elite.

Ed è normale considerata la giovane età media del roster che l’obiettivo dichiarato sia la salvezza anche perché le retrocessioni in C quest’anno dovrebbero essere cinque, come spiega coach Zucchi: “Noi vogliamo fare bene ma le difficoltà sono oggettive. Entusiasmo, voglia di crescere ma in primis l’ambizione non dovranno mai mancare all’interno del nostro gruppo. Non dimentichiamo l’Under 19, un torneo in cui abbiamo grandi chance di ben figurare e a cui teniamo parecchio”.

“Grazie di cuore – prosegue Zucchi – al team manager De Carli, al presidente Scelfo, al mio staff tecnico per aver supportato la mia idea già quattro mesi fa quando l’avevo proposta. Un grazie anche alle ragazze, che hanno creduto in questa avventura. Adesso me ne vado in ferie, dopo un mese davvero impegnativo. Appuntamento per tutti il 28 agosto”. La società ha già programmato la prima amichevole stagionale, in calendario a Valmadrera contro una compagine di A2 il prossimo 2 settembre.

Infine microfono aperto per uno dei tanti arrivi e quindi parola a Spreafico: “Lo scorso anno sono arrivata alle finali nazionali under 19 (vinse Roma, Ndr) con Veneria, Battipaglia e Costamasnaga. Davvero una bella soddisfazione che mi auguro di ripetere anche se non sarà facile, oltre alla permanenza in B logicamente. Il mio giocatore preferito? Alessandro Pajola della Virtus Bologna, anche se lui è una guardia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Alessandro Montanelli