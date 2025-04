BASKET, VINCE LA NP OLGINATE BLU U17. TONFO DELLA U17 BIANCO

OLGINATE – Importante successo casalingo per il quintetto della Np Olginate Blu , con la formazione di coach Tocalli che supera la formazione della Di.Po. Verde con il risultato di 56-54 (parziali 16-14, 25- 29, 40-41) nel match valido per la quinta giornata del girone “Classificazione Gold” del campionato under 17 di basket.

“Bella vittoria ottenuta contro una delle prime della classe del girone – commenta coach Tocalli – Partita combattuta per quaranta minuti dove alla fine riusciamo a portare a casa il referto rosa. Partiamo bene, con una buona difesa e un attacco fluido e concreto. Questo ci permette di chiudere davanti il primo quarto. Nel secondo quarto smettiamo di girare bene la palla, ci puntiamo nel giocare da soli e così Vimercate ci sorpassa e chiude avanti alla fine del primo tempo”.

“Terzo e quarto periodo vede sempre avanti Vimercate di pochi punti, quando negli ultimi cinque minuti di partita, difendiamo alla grande, attacchiamo di squadra, trovando canestri importanti, portando a casa un’importante vittoria soprattutto per il morale. Una bella prova di squadra – conclude Tocalli – anche se dobbiamo dare maggior continuità nel nostro gioco”.

Npo Blu: Sala, Vasta, Nuccio (cap.), Colombo, Momo, Mazzoleni, Frigerio, Sorito, Brusadelli, Sow, Caiani, Oliverio.

Quinta giornata di ritorno del campionato Under 17 “classificazione Bronze”, con la Npo di coach Marzio Puglisi che perde 63-38 il derby lariano sul campo di Albavilla. Al di là della sconfitta, indubbiamente da rimarcare che il quintetto olginatese, dopo una buona partenza, si è spento sotto ogni punto di vista, non riuscendo più a esprimere basket.

“Mi sono illuso dopo i primi dieci minuti dove i ragazzi hanno giocato bene, sviluppando anche delle buone azioni, difendendo con attenzione, e speravo di poter allungare a tre la striscia positiva della Npo – dice coach Puglisi – Invece, nel restante della partita, abbiamo fatto un passo indietro sia come approccio mentale che realizzativo rispetto alle gare precedenti. Mi aspettavo una maggiore continuità da parte della squadra. Deluso è un eufemistico. Mancano due giornate alla fine del campionato, speriamo di rimetterci sui binari giusti”.

Npo: Guzzetti, Manzoni, Brambilla, Piazza, Bonacina R., Bonacina P., Scola, Tentori, Nanni, Burini, Carenini

Impegno in terra varesina per la Npo di coach Simone Caldirola, con il quintetto olginatese di scena sul campo del Venegono per il match valido per la terza e ultima giornata di andata, della seconda fase del campionato Under 17 Promozionale. Risultato finale 64-61 (parziali 18-20, 29-25, 44-48).

“È stata una partita equilibrata ed emozionante, dove siamo partiti molto forte, con i locali che però hanno sempre risposto molto bene, rimanendo sempre in partita – commenta coach Caldirola – Il fatto che si siamo presentati in nove, nel finale di match, abbiamo pagato qualcosa sul piano atletico, ma soprattutto sotto l’aspetto dei falli. In casa Venegono c’era un giocatore, di categoria superiore, che ha fatto un po’ la differenza. I miei ragazzi hanno sempre risposto con determinazione, rimanendo in partita fino al suono della sirena. Avevamo ritrovato il vantaggio – conclude Caldirola – ma nel finale abbiamo commesso qualche errore di troppo”. La Npo ritornerà in campo domenica 6 aprile, quando ospiterà alle 12 il Menaggio.

Npo: Pozzi Mattia, Brambilla Morgan, Colosimo Mattia, Colosimo Daniele, Mandarino Paolo, Sow Babayell, Sala Davide, Piazza Mattia, Bonacina Pietro.

F.S.