BASKET: WALTER DE RAFFAELE È IL NUOVO COACH DELL’ACQUA S.BERNARDO

CANTÙ – Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter De Raffaele fino al termine della stagione sportiva 2026-27. Il coach, nato a Livorno il 31 ottobre 1968, vanta una virtuosa carriera impreziosita dalla conquista di due Scudetti, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup. De Raffaele dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra, iniziando la preparazione della trasferta a Reggio Emilia in programma domenica 18 gennaio.

La carriera

Dopo una carriera da playmaker durante la quale ha vestito, tra le altre, le maglie di Libertas Livorno, Pistoia e Aurora Desio, De Raffaele inizia l’avventura in panchina come assistente a Montecatini. Dal 2000 al 2004 ricopre l’incarico di viceallenatore nel Basket Livorno in Serie A, fino a subentrare a Luca Banchi alla guida della squadra. Dopo un passaggio a Reggio Calabria, scende di categoria e firma con Casalpusterlengo, dove resta due stagioni e vince una Coppa Italia di Serie B. Dal 2008 al 2010 è il tecnico di Pavia in A2, restando poi nella stessa serie con Verona. Dalla stagione 2011-12 entra a far parte dello staff tecnico della Reyer Venezia, affiancando Andrea Mazzon, Zare Markovski e Carlo Recalcati.