ANNONE BRIANZA – Facile vittoria casalinga contro il fanalino Biassono per la Lecco Basket Women che ha impegnato pochi minuti di partita per mettere l’impronta sulla gara vista la notevole differenza tecnica con le milanesi. Il quintetto ospite ancora all’asciutto in fatto di vittorie nel campionato di serie C, si è presentato con un organico imbottito di giovani atlete che disputano anche il torneo Under 19.

LA CRONACA

Pronti via e Lecco vola subito sull’8-0 con veloci contropiedi e la partita si mette subito in discesa. Già alla fine del primo periodo sono 15 i punti di margine tra le due squadre, con le blucelesti che giocano sul velluto e coach Canali che può ruotare tutte le giocatrici. Dopo il 35-13 dell’intervallo arrivano anche un tecnico e l’espulsione del coach ospite, punito per aver protestato un po’ troppo nei confronti dell’arbitro. Biassono smarrisce la via del canestro segnando solo 2 punti contro i 22 delle lecchesi che volano sul 57-15 del 30′.

Tra le blucelesti spiccano le prove di Oddo tornata a fare punti pesanti e della nuova arrivata Chitelotti che ha saputo tenere egregiamente il campo arrivando anche a segnare punti preziosi con una tripla. Il quarto parziale è di totale gestione per la squadra di Canali, con il pensiero rivolto alla prossima partita casalinga con il più quotato Robbiano.

Ecco il commento della coach bluceleste: “La partita è stata approcciata con impegno e serietà, abbiamo lavorato sulle nostre difese e cercato di giocare il contropiede con maggior continuità. Ci è servita inoltre per dare minuti importanti a tutto il roster, ora testa alla prossima settimana per preparare al meglio la difficile partita con Robbiano”.

Lecco Basket Women – Basket Femminile Biassono 72-21

(22-7, 35-13, 57-15)

LBW: Chitelotti 9, Scola 4, Capaldo, Pozzi 5, Colombo 6, Davide 12, Oddo 20, Greppi 2, Benzoni 2, Rota 4, Mandonico 8. All.: Canali.

Basket Femminile Biassono: Tarizzo, El Fathi, Tolve, Gariboldi 11, Tresoldi, Zaffaroni, Ionfrida 5, Maffi 2, Sala, Guglielmin, Cazzaniga 3, Branda. All.: Fagiani.

Arbitro: Avagliano.