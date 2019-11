LISSONE (MB) – Seconda sconfitta consecutiva e terza stagionale per la Lecco Basket Women, che cede il passo all’imbattuto Lissone. La squadra di Berri dopo aver tenuto botta per tre quarti alle padrone di casa, cede di schianto nell’ultimo periodo, subendo un passivo troppo pesante per quello mostrato sul campo.

Nel primo periodo le ospiti giocano alla pari con le rivali mostrando grande intensità. Da una parte è Chiappelli a fare la voce grossa, con Lecco che risponde alla stessa maniera con Greppi, abile nelle penetrazioni e Pozzi. L’unico vantaggio bluceleste arriva al 6′ sul 9-10, poi è sempre Lissone a condurre il match con lo score che al 10′ indica 19-16.

Nel secondo quarto arriva la prima scossa alla partita con i punti pesanti di Magro e Da Silva che portano al primo break sul 30-16 del 14′. Lecco non segna per 4′ e sembra in balia delle avversarie che segnano sia da fuori, che nel pitturato. Frisco prova a suonare la carica per le sue e nel finale la tripla di Greppi, sembra far tornare il sereno con Lecco che va al riposo sotto di 9 punti sul 32-23.

Il copione però non cambia con le padrone di casa che continuano a dettare i tempi questa volta con capitan Parma a cui risponde la solita Greppi. Dal 36-30, Lissone prova il nuovo allungo sul +14 (45-31) a cui le ospiti non trovano la reazione per rientrare in partita. Nel finale l’ennesima tripla di Greppi porta al -11 ma non basta. Infatti nel quarto periodo dopo il canestro da fuori di Binda, è un monologo della Galvi che segna a ripetizione con le solite Magro, Da Silva e Chiappelli che porta al +22 finale che non ammette repliche.

Lecco è costretta ad alzare bandiera bianca per la terza volta nella stagione e deve tornare a lavorare duro in palestra per rimettersi in corsa. Domenica prossima alle 18 nella palestra di casa di Annone Brianza arriverà il Corsico in un match che le lecchesi non dovranno assolutamente fallire.

Galvi Lissone – Lecco Basket Women 67-45 (19-16, 32-23, 49-38)

Galvi Lissone: De Mari 5, Maniezzi, Chiappelli 13, Sirtori 8, Magro 11, Bumeliana, De Silva 15, Rescaldani, Parma 9, Sartori 4, Belfiore 2, Arosio. Allenatore: Ventura.

Lecco Basket Women: Chiara Rusconi, Pozzi 6, Frisco 8, Cocchia, Giulia Rusconi 3, Sanchez, Nava 4, Greppi 18, Benzoni 2, Martina Rusconi, Binda 4, Scumace. Allenatore: Berri.

Arbitro: Tagliabue di Monza.