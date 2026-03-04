BEATO MAZZUCCONI, DELPINI CELEBRA LA MESSA NEI 200 ANNI DAL BATTESIMO

LECCO – La celebrazione dei duecento anni dal Battesimo del Beato Giovanni Battista Mazzucconi ha riunito l’intera comunità di Rancio, ma anche fedeli della Comunità Pastorale a cui il Beato è dedicata, in un momento di intensa partecipazione e memoria condivisa. Nella chiesa di Santa Maria Assunta, l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha presieduto una messa solenne che ha rappresentato il cuore delle iniziative dedicate a questo importante anniversario. La presenza di numerosi fedeli, sacerdoti, il parroco don Giuseppe Salvioni e rappresentanti delle istituzioni con in testa il sindaco Gattinoni, ha reso evidente quanto la figura di Mazzucconi continui a essere sentita come parte viva dell’identità del territorio.

Il futuro martire del PIME ricevette il Battesimo nel 1826 nel santuario di Santa Maria Gloriosa a Rancio alto visitato da Delpini all’ arrivo nel Rione lecchese.

Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha richiamato la forza della testimonianza del Beato, un giovane sacerdote ambrosiano che scelse la missione come forma radicale di dono, fino al martirio avvenuto nel 1855 a Woodlark, in Oceania. Delpini ha sottolineato come la sua vita resti un invito a guardare oltre i confini del proprio mondo, a lasciarsi sorprendere da ciò che Dio prepara e a vivere la fede con coraggio e fiducia. Prima della celebrazione, l’Arcivescovo ha incontrato i missionari anziani del PIME che vivono proprio a Rancio, un gesto che ha rafforzato il legame tra la storia dell’istituto missionario e la terra che ha dato i natali al suo primo martire.

Il bicentenario non è stato un evento isolato, ma il punto culminante di un percorso che ha coinvolto Rancio Alto, Rancio Basso e l’Oratorio di San Giovanni con incontri, testimonianze e momenti di festa. La messa con l’Arcivescovo ha dato voce a una memoria che non appartiene solo al passato, ma che continua a generare domande e a ispirare nuove forme di impegno. La figura di Giovanni Battista Mazzucconi rimane infatti un riferimento per la Chiesa ambrosiana e per il PIME, un esempio di dedizione totale al Vangelo che ancora oggi parla alla comunità e la incoraggia a custodire e rinnovare le proprie radici spirituali.

La serata all'oratorio di San Giovanni

