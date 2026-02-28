BEATO MAZZUCCONI, DUECENTO ANNI DI GRAZIA: TUTTI GLI EVENTI A LECCO ALTA

LECCO – Il bicentenario del Battesimo del Beato Giovanni Battista Mazzucconi diventa per Lecco un’unica grande celebrazione, un discorso corale che attraversa Rancio Alto, Rancio Basso e l’Oratorio di San Giovanni. Le tre iniziative presentate nelle immagini – la festa con i seminaristi, la testimonianza dei missionari PIME e la Messa solenne con l’Arcivescovo – non sono eventi separati, ma parti di un’unica narrazione che la comunità vive come un ritorno alle radici e un rilancio della propria identità.

Il triduo si è aperto con la festa del 26 febbraio all’Oratorio di San Giovanni, dove i seminaristi del PIME portano canti, balli e una cena etnica che richiama l’apertura al mondo tipica della missione. È un momento di gioia condivisa, di fraternità semplice, di quella “allegrezza immortale” che Mazzucconi stesso evocava nelle sue lettere e che oggi diventa invito a vivere la fede con entusiasmo e leggerezza. La comunità si ritrova attorno ai giovani, ai volontari, alle famiglie, in un clima che ricorda la freschezza del Vangelo vissuto nella quotidianità.

Il cammino prosegue oggi, 28 febbraio al Santuario di Santa Maria Gloriosa, dove i missionari del PIME raccontano la loro esperienza in Papua Nuova Guinea, la terra in cui Giovanni ha vissuto e dove ha donato la vita nel 1855. Le loro parole non sono solo memoria, ma continuità: ciò che il Beato ha iniziato nel XIX secolo continua oggi, attraverso uomini e donne che portano il Vangelo nelle periferie del mondo. La testimonianza diventa così un ponte tra passato e presente, tra il giovane di Rancio e i missionari che oggi affrontano sfide simili con lo stesso spirito.

Il triduo raggiunge il suo culmine il 2 marzo, nella chiesa di Santa Maria Assunta, con la messa presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini. È il momento più solenne, quello in cui la comunità si raccoglie attorno al suo Beato nel giorno esatto dei duecento anni dal suo Battesimo. La celebrazione diventa un ritorno alle origini, un ringraziamento per la vita di Giovanni e un rinnovato slancio di fede per tutti. La presenza dell’Arcivescovo sottolinea il valore ecclesiale dell’anniversario e la forza di una testimonianza che continua a parlare alla Chiesa di oggi.

Ricorre la frase: “…in una allegrezza immortale!”. Non è un semplice motto, ma la sintesi dello stile di Mazzucconi: un giovane che ha vissuto la missione con coraggio, dolcezza e gioia. Non è ricordato solo come il primo martire del PIME, ma come un ragazzo di Rancio che ha saputo guardare oltre i confini del suo paese, portando nel mondo la luce del Vangelo. La sua storia continua a ispirare perché è semplice e grande allo stesso tempo: un giovane che ha creduto che la fede potesse attraversare oceani e culture, senza perdere la sua freschezza.