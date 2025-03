BEL GIOCO E GARE COMBATTUTE PER L’AGONISTICA DELLA ROVINATA

LECCO – La Rovinata Allievi 2009 ha pareggiato in casa con il Sala Galbiate per 0-0. Un risultato giusto, che rallenta la corsa dei padroni di casa, con un primo tempo dominato dalla Rovinata e un secondo con predominio degli ospiti. Tante le occasioni da rete per entrambi, ma nessuna andata a segno. La partita è stata equilibrata, prova ne è il fatto che delle 192 partite fino a ora disputate nel campionato Allievi, è la prima che si è conclusa a reti inviolate. Per i biancorossi buona la prova di Cavazzana sulla fascia destra e di Belingheri pur impegnato in un ruolo non propriamente abituale.

Gli Allievi 2008 della Rovinata sono stati ospiti della Pol.2001. Partita forse facile, vista la differenza punti in classifica, ma che presenta comunque delle insidie. Nonostante il campo reso pesante dalla pioggia, i biancorossi riescono a chiudere il primo tempo sul risultato di 3-0 con i gol di Fortunati, El Harifi e Ferizi Daniel. Il secondo tempo rimane equilibrato con la partita che viene giocata più sul piano fisico che tecnico. La Pol.2001 segna in occasione dell’unico tiro in porta della partita, grazie a una disattenzione della difesa. Finisce 1-3 con la conquista di tre punti importanti che portano la Rovinata a sole due distanze dalla Bellagina prossimo avversario.

Bella vittoria per 5-0 dei Giovanissimi 2010 della Rovinata con il Foppenico in trasferta, confermandosi squadra tosta e concentrata. La partita inizia con la doppietta di Giovanni Gattinoni, seguita da quella di Samuele Gattoni. Nel secondo tempo, Cheick Diop arrotonda il risultato e ancora Gattinoni chiude definitivamente, mentre una menzione particolare spetta a Michele Baronchelli che a centrocampo guida la squadra con una prestazione impeccabile, dettando i ritmi e recuperando palloni preziosi.

I Giovanissimi 2011 hanno ospitato la Talamonese, direttamente dai piani alti della classifica. La differenza di punti è abbastanza evidente e infatti sono gli ospiti a dominare e vincere la partita per 3-0.