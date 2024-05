BELÈE DE CURSA: TRIONFANO MATTEO POZZI E LAURA ZUGNONI NELLA 11 KM

LECCO – Si è corsa domenica 5 maggio la sedicesima edizione della Belèe De Cursa, dedicata alla memoria di Gerry Corti. La gara si è svolta su due percorsi, uno di 11 chilometri salendo fino a Neguggio, l’altro di 6 chilometri sulle strade di Belledo e Maggianico. 920 i partecipanti in totale.

Matteo Pozzi ha vinto la gara di 11 chilometri con il tempo di 44’55”, con un vantaggio 16” su Lorenzo Panzeri. A completare il podio Lorenzo Passoni in 46’26”. In campo femminile, si è imposta Laura Zugnoni con il crono di 56’01”. Vittoria netta la sua, con Alessia D’Amico seconda in 59’28” e Laura Acquistapace terza in 1h00’06”.

Nella gara di 6 chilometri ha vinto Marco Bonfanti in 19’56”, già primo lo scorso anno, che si è portato a casa il premio in ricordo di Alessandro Regazzoni. Dietro di lui Lorenzo Bonasio, secondo in 21’48” e Rayane Matrane, terzo in 22’01”. In campo femminile ha vinto Daiana Concilio in 22’59” davanti a Michela Losa, in 26’15”, e Marta Amadini, terza in 26’23”. Per Amadini anche il premio speciale per la prima bambina e dedicato al ricordo di Alex Crippa. Giacomo Cattaneo, in 25’15”, è invece il primo bambino a vincete il Memorial Luca Corti.