CALOLZIOCORTE – Bella partitella della scuola calcio del GSO Lecco Alta con l’Academy Val San Martino a Calolziocorte. I bambini nati nel 2018 e 2019 hanno disputato due gare mettendo in pratica le abilità apprese e divertendosi in un contesto competitivo ma amichevole. Le gare della scuola calcio sono un’attività fondamentale per lo sviluppo tecnico e tattico dei giovani calciatori, non solo quando disputate in allenamento ma anche incontrando i compagni di altre società.