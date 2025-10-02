BELLANO. NUOVO CAOS AL PASSAGGIO A LIVELLO: GUASTO, CODE E PROTESTE

BELLANO – A Bellano il passaggio a livello è tornato nuovamente a creare pesanti disagi alla circolazione, con un guasto avvenuto questa mattina che ha causato rallentamenti e code in tutto il centro del paese.

Dopo gli interventi di manutenzione effettuati nel periodo estivo e la riapertura a metà settembre, l’impianto non ha smesso di funzionare a intermittenza: le barriere faticano ad alzarsi regolarmente, costringendo auto e pendolari a decine di minuti di attesa in orari cruciali per scuola e lavoro…

