BELLANO. APERTE LE PRENOTAZIONI AL FRANTOIO DI BIOSIO

BELLANO – Da lunedì 6 ottobre è possibile prenotare la propria spremitura al frantoio di Biosio di Bellano, in vista della stagione olearia 2025. Le prenotazioni si raccolgono telefonicamente dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, ai numeri 379 1555495 e 335 260989.

L’apertura ufficiale del frantoio è fissata per lunedì 13 ottobre.