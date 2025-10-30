BELLANO. ASSOLTO IL 31ENNE MAROCCHINO ACCUSATO DI VIOLENZA SULL’EX MOGLIE

LECCO – È stato assolto il 31enne marocchino S.M., domiciliato a Bellano, accusato di violenza sessuale sull’ex moglie, 28enne, marocchina, residente a Casargo. Una storia di presunti maltrattamenti e sessuali su una donna di 28 anni si è conclusa oggi davanti al collegio tribunale, presieduto dal giudice Paolo Salvatore, a latere Giulia Barazzetta e Martina Beggio.

I fatti risalgono al 2022 e 2023 e la 28enne, assistita dagli avvocati Daniela Sacchi e Richard Martini, in una precedente udienza aveva raccontato di aver conosciuto il 31enne su internet nell’ottobre 2018, mentre ancora si trovava in Marocco, e di averlo poi sposato a Meknes nell’aprile dell’anno successivo; successivamente il trasferimento in Valsassina, dove i due hanno vissuto fino alla separazione …

