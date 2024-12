BELLANO: BENEMERENZE AD ANDREA VITALI, SAN VINCENZO E POLISPORTIVA

BELLANO – La comunità di Bellano ha scelto le benemerenze dell’anno 2024. Si tratta dello scrittore Andrea Vitali, della Congregazione San Vincenzo De Paoli e della Polisportiva Bellano.

“Le benemerenze sono state deliberate nel corso della seduta di consiglio comunale di giovedì 19 dicembre all’unanimità dei presenti in aula – spiega il sindaco Antonio Rusconi – Come sempre i candidati sono stati scelti dalla commissione fra le varie segnalazioni presentate dalla cittadinanza e, successivamente, votate dal consiglio comunale. I riconoscimenti saranno consegnati in occasione del tradizionale concerto di Capodanno, che si terrà la sera del 2 gennaio al Palasole, con l’esibizione della Lake Como Orchestra, diretta dal maestro Roberto Gianola”.