BELLANO DIVENTA “CITTASLOW”, UNICO COMUNE ITALIANO QUEST’ANNO

BELLANO – Una nuova certificazione di qualità per Bellano. Da oggi, infatti, fa ufficialmente parte di ‘Cittaslow’, circuito di eccellenza certificato dall’associazione legata al movimento Slow Food, che conta attualmente 298 città o comuni, in 33 Paesi del mondo. Un marchio internazionale che certifica, ancora una volta, le qualità e le buone pratiche messe in campo a Bellano.

Il diploma di certificazione è stato ritirato dal sindaco Antonio Rusconi, in occasione della cerimonia a …