BELLANO – Il Soccorso Bellanese ha inaugurato la nuova idroambulanza, un mezzo di soccorso natante attrezzato come le normali ambulanze a terra.

“C’è voluto un po’ – racconta il presidente Paolo Rusconi – per l’allestimento e le autorizzazioni necessarie e prima ancora per i soldi (il mezzo è costato parecchio, in parte finanziato dalla Fondazione Comunitaria lecchese e da un contributo…

L’ARTICOLO COMPLETO QUI: