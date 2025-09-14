BELLANO. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN INCIDENTE IN MOTO

BELLANO – I Vigili del Fuoco, tramite il distaccamento volontario di Bellano, sono intervenuti dopo che un 38enne a bordo di una motocicletta ha perso il controllo ed è finito nel lago.

Fortunatamente, il centauro non ha riportato conseguenze fisiche grazie all’intervento tempestivo di una barca nei paraggi, da cui il motociclista è stato soccorso.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la persona l’area e recuperato la motocicletta, garantendo così la sicurezza stradale e prevenendo eventuali ulteriori incidenti.

RedCro