BELLANO: NOTTE ALL’ADDIACCIO, 80ENNE DEL POSTO MUORE IN OSPEDALE

BELLANO – Tragedia a Bellano, dove un anziano è morto dopo aver trascorso la notte all’aperto. Gianluigi Turconi, 80 anni, è stato trovato a terra vicino al lungolago, in stato di ipotermia.

L’uomo, residente in un alloggio comunale poco distante, era caduto e non riusciva più a rialzarsi. Ai soccorritori, arrivati all’alba, aveva detto di essersi slogato una caviglia. Le basse temperature e le ore trascorse al freddo hanno però aggravato le sue condizioni. Assistito dal Soccorso Bellanese e trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco, il suo cuore si è fermato poco dopo il ricovero. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Inutile anche l’intervento immediato del Soccorso bellanese, che ha operato con il massaggiatore automatico e la ventilazione assistita.