BELLANO. PALPEGGIÒ UNA CASSIERA, 40ENNE UCRAINO CONDANNATO A 20 MESI

BELLANO – Condannato a un anno e 8 mesi, con interdizione dei pubblici uffici, il 40enne ucraino E. V., che l’11 maggio 2024 aveva palpeggiato una cassiera in un negozio di Bellano.

Nel primo pomeriggio il collegio presieduto dal giudice Bianca Maria Bianca Bianchi ha condannato l’uomo che all’epoca dei fatti svolgeva l’attività di giardiniere in centro e alto lago.

