BELLE GARE DI CALCIO DELLA ATTIVITÀ DI BASE DELLA LECCO ALTA

LECCO – Bella partita dei Pulcini 2015 della Lecco Alta che hanno incontrato i forti coetanei della ColicoDerviese. Partita che ha confermato l’ottimo momento della squadra che ha vinto tutti e 4 i tempi senza subire reti. Una bella dimostrazione di gioco che ha portato ogni componente del gruppo a segnare.

Quatto tempi in parità: 0-0;1-1;0-0;0-0. Così è finita la sfida tra Lecco Alta e Rovinata nella 9^ giornata del Campionato Esordienti 2013. La partita, molto sentita, è stata molto ben giocata da entrambi, con continui ribaltamenti di fronte e con un sostanziale equilibrio tra le due squadre come testimonia ampiamente il risultato. Nel secondo tempo la Rovinata entra in campo con più determinazione, costruisce di più riuscendo a passare in vantaggio. I verdeblu non si scoraggiano, vanno all’attacco e alla fine Isaac riesce a mettere la palla in rete riportando il risultato in parità. Nel terzo e quarto tempo le due squadre si spendono al massimo per trovare la vittoria senza riuscirci. Il merito va alle difese che hanno fatto muro ai continui, ripetuti attacchi. In conclusione una bella partita, combattuta da due squadre molto valide che possono essere soddisfatte del lavoro e del buon livello raggiunto.

Partita vivace per gli Esordienti Misti della Lecco Alta e l’Academy San Martino. Primi due tempi all’insegna del grande equilibrio con azioni da entrambe le parti e gioco combattuto. Terminano entrambi 1-1. Nel terzo tempo dopo un iniziale vantaggio della Lecco Alta, l’Academy ribalta il risultato con due tiri dalla distanza che fermano il risultato sull’1-2. Nel quarto tempo grande reazione per la squadra di casa, bel gioco e quattro reti. Finale di tempo 4-1 per la Lecco Alta. Termina così il Girone Autunnale A di Lecco con un pareggio per 3-3 e il saluto delle squadre al numeroso pubblico sugli spalti.



Impegno in trasferta per i più piccini dei Primi Calci della Lecco Alta sul campo di Costamasnaga, contro i pari età del 2017. Corsa e gol da una parte e dall’altra in una partita che ha divertito bambini e pubblico.

Altra buona prestazione dei Pulcini 2016 che sul sintetico di casa di San Giovanni che hanno vinto il derby con la Zanetti. Leggeri infortuni hanno penalizzato la partita di Jonas e Kevin. Da segnalare la buona prestazione per tecnica di Tommy, Giulio e Nico. La grinta di Ensar, Ale, Kali e il muro difensivo di André e Pietro.