BEN 300 FIGURANTI PER IL CORTEO STORICO DELLA VALLE SAN MARTINO

CALOLZIOCORTE – Grande partecipazione per la 26ª edizione del Corteo storico della Valle San Martino, tornato nella sua formula completa nel giorno dell’Epifania. Nonostante il freddo, il sole ha accompagnato l’evento attirando centinaia di persone lungo le vie del centro, con il momento più suggestivo davanti al municipio.

La manifestazione, organizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco, Unità Pastorale e l’assessore agli Eventi Cristina Valsecchi, ha visto sfilare circa 300 figuranti in costumi d’epoca, partiti da Villa de Ponti e diretti verso la chiesa arcipresbiterale attraversando corso Dante, piazza Vittorio Veneto e le principali vie cittadine.

Accanto ai personaggi del presepe hanno trovato posto le figure storiche legate alla Valle San Martino – da San Girolamo Emiliani a Caterina Cittadini, fino a don Achille Bolis – insieme ai nobili dei rioni calolziesi. A rendere ancora più scenografico il corteo, i corpi bandistici cittadini, i firlinfeu, le donne con la raggiera e gli sbandieratori di Primaluna, che hanno aperto la sfilata insieme alla banda Verdi e Donizetti.

Lungo il percorso, chiuso al traffico grazie al lavoro di polizia locale e Protezione civile, non sono mancati momenti dedicati ai più piccoli e l’esibizione dei falconieri davanti al sagrato della chiesa. Presenti anche le autorità locali: il sindaco Marco Ghezzi, il primo cittadino di Carenno Luca Pigazzini e il vicesindaco di Vercurago Carlo Greppi.

Dopo la celebrazione finale in chiesa, la giornata si è conclusa con una sorpresa molto apprezzata: uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha salutato l’ultima parte delle festività natalizie.

A seguire la galleria fotografica della giornata; gli scatti sono stati forniti da Elis Gilardi.

RedCal