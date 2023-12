BENEMERENZE. CERIMONIA PER LANFRANCHI, CEREDA, E LA SERIE B DEI DI NUNNO

LECCO – Consegnate in mattinata le Civiche Benemerenze che tradizionalmente il Comune di Lecco consegna in occasione della festa del patrono San Nicolò. Quest’anno la scelta è ricaduta su Paolo Cereda, scomparso fondatore di Libera Lecco, sul fotografo Mauro Lanfranchi e sulla Calcio Lecco di Paolo di Nunno tornata in Serie B dopo 50 anni nelle serie minori.

Paolo Cereda (alla memoria): fondatore di LIBERA Lecco, nato a Lecco nel 1963 e scomparso nel 2017. Cooperatore internazionale dal 1987 al 1999, professionalmente impegnato nell’ambito dei servizi alla persona, dal 2011 si dedica tenacemente alla promozione della conoscenza del fenomeno mafioso, delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati. Anche grazie alla sua determinazione è dovuta la rinascita della ex pizzeria Wall Street, oggi Fiore Cucina in libertà. Come testimoniano i premi a lui intitolati, anche dopo la sua morte, Paolo Cereda continua a rappresentare un punto di riferimento nella promozione della legalità e dell’impegno civico a sostegno dei più deboli.

Il Comune di Lecco ringrazia Paolo Cereda per aver contribuito con il suo impegno e il suo lavoro a costruire un punto di riferimento nella promozione della legalità e per il suo servizio civico a sostegno dei più deboli.

Mauro Lanfrachi: fotografo, nato a Lecco nel 1952 e da sempre residente in città. La passione per la montagna e la fotografia lo ha portato a percorrere le Alpi, dalle Dolomiti al Monte Bianco, immortalando i luoghi teatro delle imprese dei grandi alpinisti lecchesi e collegando idealmente le montagne di Lecco con le grandi cime dell’arco alpino. Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, grazie a scatti che hanno trovato spazio sulle maggiori riviste di outdoor e viaggi italiane, su volumi di fotografia, calendari e sui quotidiani e settimanali lecchesi Mauro Lanfranchi ha diffuso, sia presso il grande pubblico sia agli occhi di giurie prestigiose internazionali, le montagne, la natura e i paesaggi del nostro splendido territorio.

Il Comune di Lecco ringrazia Mauro Lanfranchi per aver contribuito con i suoi lavori fotografici a diffondere oltre i confini locali e nazionali le montagne, la natura e i paesaggi del nostro splendido territorio.

Calcio Lecco 1912 (promozione in serie B – presidenza Di Nunno): la società sportiva calcistica, che porta il nome della Città di Lecco, nel 2023 è riuscita a compiere la straordinaria impresa di riportare la prima squadra in serie B dopo oltre 50 anni. Sotto la guida appassionata del Patron Paolo Leonardo Di Nunno, promotore di un’accademia che permette a più di 350 ragazzi e ragazze di effettuare attività sportiva a Lecco, la prima squadra della Calcio Lecco è risalita dalla Serie D alla serie B. Una promozione storica, frutto del lavoro della Presidenza con i dirigenti. Il risultato ottenuto dalla Calcio Lecco 1912 ha restituito forza ed entusiasmo a migliaia di tifosi lecchesi, alle giovani leve sportive e alla città intera, trasformando in realtà il sogno di vedere la squadra, guidata da Paolo Leonardo Di Nunno, giocare ai massimi livelli. La sua storia è un esempio di come la passione, la determinazione e la perseveranza possano portare a risultati straordinari, anche a fronte di circostanze avverse.

Il Comune di Lecco ringrazia la Calcio Lecco 1912 per il prestigioso risultato ottenuto sotto la guida del Patron Paolo Leonardo Di Nunno, con il ritorno in serie B della prima squadra dopo oltre 50 anni.