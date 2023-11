BENEMERITI DI LECCO, I ‘NICOLINI’ A PAOLO CEREDA, CALCIO LECCO E MAURO LANFRANCHI

LECCO – La Conferenza dei Capigruppo al Comune di Lecco composta dal sindaco Mauro Gattinoni, dal presidente del consiglio comunale Roberto Nigriello, dai vicepresidenti e dai capigruppo consiliari, riunitasi per discutere le candidature alle Civiche Benemerenze 2023, si è conclusa nella serata di martedì.

Tra le candidature pervenute e sottoposte all’attenzione dei membri della Commissione, sono stati riconosciuti meritevoli della Civica Benemerenza:

Paolo Cereda già coordinatore di ‘Libera’

Calcio Lecco 1912 promossa in Serie B

Mauro Lanfranchi fotografo

A loro dunque i ‘Nicolini d’oro’ per l’anno in corso che come è tradizione saranno consegnati in occasione dei festeggiamenti del santo patrono della città San Nicolò, a dicembre.

RedLC