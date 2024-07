BERGAMO/LECCO, IL NUOVO PONTE SULL’ADDA TRA PADERNO E CALUSCO SI FARÀ

MILANO – Il tavolo di lavoro tenutosi oggi tra Regione Lombardia – presente l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – RFI, gli enti locali e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha confermato la progettazione del nuovo ponte di Paderno, tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda (BG).

Dalla riunione è emersa la volontà di portare avanti il percorso di progettazione del nuovo ponte ferroviario e viario di attraversamento dell’Adda, con l’esclusione del San Michele dalla candidatura Unesco. Purtroppo, l’incompatibilità tra la realizzazione del nuovo progetto e la candidatura è la conseguenza delle rigide linee guide dettate dall’Unesco.

“Per il ponte di Paderno – dichiara l’assessore Claudia Terzi – si delinea un nuovo orizzonte. Finalmente si parte con la fase di progettazione per il nuovo attraversamento sull’Adda, un’opera necessaria per garantire la mobilità tra le due sponde e il collegamento tra province, così da non isolare nuovamente le comunità che già in passato hanno subito l’interruzione del ponte. Regione Lombardia si è resa disponibile a istituire un tavolo istituzionale permanente tra Rfi, Regione ed enti locali, con il supporto delle Province, per seguirne la progettazione. L’obiettivo è realizzare un’infrastruttura moderna in dialogo con una antica, anche attraverso l’indizione, da parte di Rfi, di un concorso internazionale di progettazione”.

Apertura da parte di Rfi e Regione Lombardia a un confronto costruttivo. “Il tavolo permanente – aggiunge Terzi – sarà il luogo dove ragionare sia sulle opere di mitigazione sulla viabilità per sgravare i centri abitati, sentite le esigenze dei territori, sia sulla possibilità di ridefinire la funzione del ponte, ipotizzando dei limiti di transito per alcuni mezzi pesanti”.

“Considerata la situazione morfologica delle sponde dell’Adda – precisa Terzi – l’opzione progettuale ora in campo è quella di realizzare un unico ponte ferroviario stradale in affiancamento all’attuale San Michele. Per un investimento di 350 milioni di euro riferiti alle sole opere per la costruzione del ponte. L’obiettivo è avere il nuovo ponte per il 2030“.