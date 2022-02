LECCO – Domenica sul lungolago lecchese per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è arrivato in città per un pomeriggio di relax accompagnato dalla fidanzata Marta Fascina e dal fedelissimo Marcello Dell’Utri.

Gelato in centro e aperitivo in piazza Cermenati per l’ex Presidente del Consiglio. Berlusconi è stato subito raggiunto da ammiratori benché protetto dalle guardie del corpo. Per un selfie si è potuto avvicinare Emilio Minuzzo, consigliere comunale di Lecco Merita di più – Forza Italia e capogruppo dei berlusconiani lecchesi. Prima il saluto a Dell’Utri, poi lo scatto con Berlusconi.