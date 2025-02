BERTACCHI, DEMANIO E PROVINCIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

LECCO – La Provincia di Lecco e la Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto una convenzione per disciplinare la collaborazione per la realizzazione di attività relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’Istituto Bertacchi di Lecco.

L’Agenzia del Demanio, insieme all’Unione delle Province d’Italia, ha promosso nella primavera 2024 un avviso rivolto a tutte le Province del Centro-Nord per offrire attività di progettazione, di prestazione di servizi di ingegneria e architettura e di assistenza tecnica, su immobili pubblici a uso scolastico di competenza provinciale.

Contemporaneamente Regione Lombardia, a seguito di indagine sul fabbisogno degli edifici scolastici adibiti a scuola secondaria di secondo grado e nell’ambito del Programma regionale Fers 2021-2027, ha messo a bando un contributo fino a un massimo di 4.000.000 di euro, per la realizzazione di interventi mirati all’efficientamento energetico, con l’obiettivo di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, promuovendo l’utilizzo di energie rinnovabili.

La Provincia di Lecco ha scelto di avviare la collaborazione con l’Agenzia del Demanio sull’Istituto Bertacchi visto lo stato di fatto dell’edificio, per poter presentare entro marzo 2025 sul bando regionale il progetto di fattibilità tecnico-economica.

“La Provincia di Lecco è stata una delle prime a rispondere all’avviso e a sottoscrivere la convenzione con l’Agenzia del Demanio – commentano la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Alessandro Negri – Ancora una volta la collaborazione fattiva tra enti può dare risposte concrete alle esigenze dei territori in una logica di sussidiarietà. Ringraziamo l’Agenzia del Demanio per questa opportunità, che auspichiamo possa essere applicata in futuro anche ad altri interventi”.

“La programmazione delle attività a favore delle Province si inquadra nell’azione più ampia posta in essere dall’Agenzia del Demanio per la creazione di valore sui territori, promuovendo principi di sostenibilità, innovazione e digitalizzazione – dichiara il Direttore della Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio, Massimiliano Marzo – Gli interventi prevedono la ristrutturazione degli edifici per renderli innovativi e funzionali, in linea con evoluti standard di sicurezza, qualità tecnologica e sostenibilità ambientale, per garantire una riduzione significativa delle emissioni di gas climalteranti e incrementare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile”.