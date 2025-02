BETTEGA: “SU AREA EX LEUCI CONSIGLIO COMUNALE DIVENTATO PASSACARTE”

Passacarte. La definizione dell’Istituto Treccani è questa: “Chi, in un ufficio pubblico o privato ha mansioni molto modeste”.

Dopo aver letto sulla stampa le novità riguardanti la riqualificazione dell’area Leuci, rilevo l’ennesimo tentativo del sindaco e della sua giunta di ridurre il Consiglio comunale, ovvero i consiglieri come me che lo compongono, a questo: passacarte. Ovvero partecipare ai consigli comunali quando devono per forza esser convocati, garantire il numero legale, se dell’opposizione come me non fare troppi interventi e votare.

La presentazione di progetti, costi, tempistiche per informare i consiglieri è un dovere dell’amministrazione anche se non ha voglia di farlo e io continuerò a pretenderlo.

La trasformazione di un’area come la Leuci, un’azienda chiusa da tempo, grande, non periferica, in un punto sensibile della città, oggetto da anni di discussioni, assemblee, proposte e progetti, deve essere trasparente e non calare dall’alto quando tutto è già deciso.

È solo l’ultimo episodio del modo presuntuoso di lavorare di questa amministrazione: è già successo a proposito della realizzazione di uno spazio per gli spettacoli viaggianti al Bione, dei lavori alle Caviate e molte altre volte.

Ancor peggio scoprire che il progetto relativo al centro sportivo del Bione è presentato nella sede del Partito Democratico e non nelle sale comunali.

C’è però un dato che il sindaco e tutte le forze di sinistra che lo sostengono non possono rimuovere: i consiglieri sono stati eletti, hanno un ruolo istituzionale, ma soprattutto sono il riferimento di molte persone. Questo è l’elemento più importante! Molti lecchesi giustamente si confrontano con un consigliere che conoscono e si aspettano che abbia indicazioni e informazioni utili, precise e aggiornate. Rispettare i consiglieri vuol dire rispettare i cittadini.

Visto l’andazzo mi aspetto che prima o poi arrivi dal presidente del consiglio, Roberto Nigriello, una mail che recita così: “Stimatissimi consiglieri, dal momento che del vostro ruolo al sindaco Gattinoni e ai suoi assessori non importa nulla, evitate di scocciare con la richiesta di convocazione di commissioni e informative. Leggete la rassegna stampa”. Per i consiglieri di PD, Sinistra Cambia Lecco, Ambientalmente e Fattore Lecco ci sarà un P.S. Post Scriptum: “Venite in consiglio a schiacciare il bottone giusto, e più non dimandate”.

Cinzia Bettega

Capogruppo Lega Consiglio comunale di Lecco