Una presentazione al ribasso del futuro lungolago di Lecco. La passeggiata sarà oggetto di una manutenzione della pavimentazione e della alberatura, affiancata da una pista ciclabile che prenderà posto dei parcheggi e ornata dalle panchine riverniciate. Un lavoro necessario, atteso da anni ma niente a che fare con le idee viste con il concorso di progettazione e la grancassa elettorale. I parcheggi verranno recuperati nella realizzazione di un’altra opera della quale per ora non si sa quasi nulla. Non è un modo serio di procedere.

Una polemica con l’Amministrazione provinciale, che il sindaco di Lecco ha iniziato con il solito comunicato stampa, sulla questione delle nomine dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale. La sinistra lecchese rivela per l’ennesima volta la sua incapacità di fare sistema. I conflitti si devono risolvere diminuendo ostilità e arroganza, è necessario ridurre liti e contrapposizioni se si vuole gestire un sistema complesso.

Una predica. Questa a dire il vero da parte del vicesindaco Simona Piazza all’indomani del brutto episodio accaduto ai due studenti. Un film già visto purtroppo: due studenti intorno alle otto di mattina sono stati aggrediti a scopo di rapina con calci e pugni in zona Caleotto e pare sia spuntato pure un coltello. Episodio condannato con le solite chiose: una situazione sociale difficile, bisogna lavorare sulle reti educative e così via. Belle parole, già sentite, ma con un sottofondo giustificativo che ha veramente annoiato.

Una brutta sorpresa: è ormai sicuro un aumento delle tasse per i lecchesi. Il bilancio non quadra: mancano, sulla parte corrente, sette milioni e mezzo di euro. Mancano per vari motivi e tra questi perché da oltre due anni la parte corrente è stata gestita come bancomat delle velleità di assessori vari con consulenze, iniziative e eventi vari che alla fine non erano utili alla comunità ma ai pochi che hanno avuto incarichi grazie alle casse comunali. Se c’è qualcosa di totalmente intollerabile è un Comune che chiede più soldi ai suoi cittadini già vessati da aumenti diffusi e generalizzati, da un’inflazione che sta erodendo il potere d’acquisto dei salari che non aumentano di pari passo.

Faremo su questo punto radicale opposizione.

Cinzia Bettega

Capogruppo Lega Lombarda – Salvini Premier

Consiglio comunale di Lecco