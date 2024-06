MARGNO – In occasione del 65° anniversario della consacrazione della chiesetta votiva del Battaglione Morbegno al Pian delle Betulle, domenica 1 settembre, sarà presente l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Come comunicato dal presidente della sezione lecchese di Ana Emiliano Invernizzi, “egli celebrerà la Santa Messa e benedirà, oltre alle nuove piastre dei “morbegnini”, anche quelle opere, del cantiere in corso, che per quella data sanno ultimate”.