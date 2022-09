MARGNO – Fine settimana importante e all’insegna del “tutto esaurito” al Pian delle Betulle con la sezione Ana di Lecco (che celebra proprio quest’anno celebra il centenario della fondazione) e in questo week end – nella cerimonia per il 63° anniversario di consacrazione della chiesetta votiva degli Alpini e per il 140° dalla nascita del 5° Reggimento Alpini – ha ospitato il cambio della guardia al Comando dello storico Battaglione ‘Morbegno’.