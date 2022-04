LECCO – Dal 22 aprile al 9 maggio il software della Biblioteca Civica di Lecco sarà in manutenzione. In questo periodo di tempo per prendere in prestito un libro sarà necessario usare la Carta Regionale dei Servizi o comunicare il proprio Codice Fiscale (non utilizzare la tesserina verde) mentre per prenotare o rinnovare un prestito sarà necessario contattare la biblioteca al 0341 481122 o a adulti.biblioteca@comune.lecco.it (non utilizzare il catalogo on-line).

Pertanto sarà possibile continuare a consultare il catalogo on-line ricordando, però, che non è aggiornato: per sapere se un libro è disponibile, l’invito è a contattare direttamente la Biblioteca attraverso i suoi contatti.