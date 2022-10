GALBIATE – L’associazione ‘Leggere per gioco’ della biblioteca ‘Giuseppe Panzeri’ di Galbiate ripropone i consueti appuntamenti mensili.

Appuntamento per il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30, con lettura ad alta voce per bambini e bambine.

L’inizio degli incontri mensili sarà anticipato da un evento particolare: lunedì 31 ottobre alle 20.30, presso l’Auditorium ‘Cesare Golfari’, spazio infatti alle ‘Storie da brividi – Letture per chi non ha paura’, per ‘mostriciattoli’ dai 5 ai 9 anni con prenotazione all’indirizzo leggerepergioco@libero.it.