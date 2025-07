BIBLIOTECA VALMADRERA: UN LUGLIO DEDICATO AI BAMBINI

VALMADRERA – Anche per luglio 2025, la Biblioteca di Valmadrera propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai più piccoli, all’insegna della lettura, del gioco e del teatro. Due le principali iniziative che animeranno il mese di luglio, pensate per coinvolgere bambini dai 3 ai 6 anni e del primo ciclo della scuola primaria.

Tutti i martedì di luglio alle 16.30, nella Sala Bambini della Biblioteca, tornano le letture animate dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni: “Luglio meraviglio – Martedì da fiaba“. Un’occasione speciale per immergersi nel mondo incantato delle fiabe, guidati dalla voce di simpatici narratori e accompagnati da immagini colorate e personaggi fantastici. Gli incontri si terranno nei seguenti giorni: martedì 8 luglio, 15 luglio, 22 luglio e martedì 29 luglio. Ingresso libero.

Visto l’entusiasmo riscosso nella scorsa edizione, la Biblioteca rinnova anche quest’anno la collaborazione con la compagnia Il Filo Teatro per una rassegna di letture teatralizzate, dove attori e musicisti porteranno in scena storie capaci di generare altre storie, coinvolgendo attivamente i bambini in un’esperienza immersiva e interattiva.

L’ultimo appuntamento da non perdere è mercoledì 10 luglio alle 10 con “Tombola che storia” all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. Un gioco-spettacolo divertente e originale: un tabellone con 16 caselle rappresenta i personaggi delle fiabe. Ogni volta che si pesca una figura, si scopre una storia nuova – classica, in rima o musicale. I bambini dovranno poi indovinare il genere della fiaba ascoltata. Se tutti i libri saranno associati al genere giusto si farà tombola. A guidare l’avventura due attori-conduttori brillanti e coinvolgenti, pronti a trascinare il pubblico tra caselle e racconti.