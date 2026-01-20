BIBLIOTECHE/LIBRI NUOVI GRAZIE AL FONDO: A OGNUNA OLTRE 12MILA EURO

LECCO – Oltre 671mila euro dal Ministero della Cultura permetteranno alle 53 biblioteche del Sistema bibliotecario del territorio lecchese di acquistare nuovi libri, con un contributo di 12.669,58 euro ciascuna. Si tratta di una iniezione di risorse che rafforza il patrimonio librario pubblico e consolida il ruolo delle biblioteche come presidio culturale di prossimità.[comune.lecco]
Fondi e obiettivo del bando
Le risorse arrivano dal Fondo per l’editoria libraria del Ministero della Cultura, nell’ambito dei contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri destinati al pubblico.[biblioteche.cultura.gov]
Il D.D.G. n. 239 del 13 novembre 2025 ha approvato l’elenco dei beneficiari, tra cui il Sistema bibliotecario del territorio lecchese con le sue 53 strutture.
I fondi servono ad ampliare e aggiornare le raccolte, potenziando l’offerta per tutte le fasce d’età e favorendo la promozione della lettura sul territorio.