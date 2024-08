BICENTENARIO DELLA NASCITA DI ANTONIO STOPPANI: LE CELEBRAZIONI A LECCO

LECCO – Lecco ha reso omaggio ad Antonio Stoppani nel giorno di Ferragosto. L’illustre cittadino lecchese è nato infatti 200 anni fa, il 15 agosto del 1824, in una casa affacciata su piazza XX Settembre. Stoppani è considerato il padre della geologia mondiale, ma anche presbitero, paleontologo, glaciologo, patriota e grande divulgatore.

Per ricordarlo, a Lecco si è tenuta una conferenza. Quindi, vicino al Palazzo delle Paure, all’esterno della casa natale di Stoppani è stata deposta una rosa bianca in onore di mamma Lucia Pecoroni. Il Comune ha deciso poi di introdurre la breve cerimonia sulla musica di Ennio Morricone, con Chiara Ballabio al violino e Massimo Borassi al pianoforte.

“Per noi è un grande onore, e per certi versi un dovere essere qui questa mattina a celebrare il bicentenario della nascita di uno dei nostri più illustri concittadini, Antonio Stoppani, che proprio in questa casa vedeva la luce, nel cuore di Lecco, nella centralissima piazza XX Settembre, in questo edificio sulla cui facciata, tra poco, scopriremo una targa commemorativa”, le parole del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, in fascia tricolore, che ha ringraziato tutti gli intervenuti.