LECCO – Paesaggi mozzafiato, sentieri panoramici e una ricca storia culturale. E, allora, cosa aspetti? Prendi autobus e bicicletta, il territorio lecchese ti aspetta! È questo lo slogan con cui Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese, in collaborazione con la Provincia di Lecco e l’Azienda di Trasporto Pubblico Arriva/Lecco Trasporti, lancia il nuovo servizio: il Bicibus.

Un servizio innovativo che ha preso il via in forma sperimentale domenica 9 luglio e operativo tutte le domeniche fino al 10 settembre 2023, destinato a cittadini e turisti che desiderano esplorare le bellezze del territorio lecchese in modo ecologico e sostenibile, su due linee, la D35 (Lecco–Barzio) e la D55 (Lecco–Galbiate), con autobus dotati di appositi portabiciclette.

“Finalmente riusciamo a far partire questo importante servizio – dichiarano Franco De Poi e Marisa Fondra, i rappresentanti Lecchesi nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese che hanno proposto l’istallazione di porta biciclette sugli autobus -. Il Bicibus rappresenta un importante passo avanti nella promozione del turismo sostenibile e della mobilità dolce nella nostra Regione. La provincia di Lecco offre paesaggi mozzafiato, sentieri panoramici e una ricca storia culturale e, grazie a questo nuovo servizio di trasporto pubblico, gli amanti della natura e del cicloturismo avranno l’opportunità di esplorare queste meraviglie in modo pratico, conveniente ed ecologico. La speranza è di riuscire a breve ad aumentare il numero delle corse di autobus dotati di portabiciclette così da implementare l’offerta”.

L’obiettivo di questo servizio di Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese, per ora sperimentale, è promuovere la mobilità sostenibile e sottolineare la connotazione turistica dei territori circostanti.

Grazie alla possibilità di caricare e scaricare le biciclette direttamente sugli autobus, i viaggiatori potranno combinare il trasporto pubblico con le attività cicloturistiche, permettendo loro di scoprire le bellezze naturali e culturali della zona in modo comodo ed ecologico.

Le fermate designate per il caricamento e lo scarico delle biciclette saranno le seguenti:

Sulla linea Lecco – Barzio D55: Lecco FS Piazza della stazione e Galbiate Autostazione;

Sulla linea Lecco – Galbiate D35: Lecco FS Piazza sella stazione e Barzio via Fornace, a pochi metri dalla partenza della pista ciclabile della Valsassina.

Si tratta di due fermate non scelte a caso ma collocate in maniere strategica da permettere ai ciclisti di accedere facilmente ai principali percorsi ciclabili della zona e di godere di scorci panoramici e suggestivi.