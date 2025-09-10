BICICLETTA CONTROMANO ALL’ALBA SULLA SS36: IL VIDEO DI UN LETTORE

LECCO – Singolare quanto rischioso l’episodio documentato questa mattina da un lettore di Lecco News, Marco, che ha messo a disposizione la registrazione della propria dashcam di bordo.
Transitando lungo la SS36 in direzione Milano, poco oltre la galleria del Monte Barro, l’automobilista si è improvvisamente trovato davanti una bicicletta che stava procedendo contromano. Il ciclista aveva montato un faro anteriore acceso, risultato però particolarmente accecante per chi si trovava alla guida. L’accaduto si è verificato all’alba, mentre sulla zona cadeva una pioggerella fine che riduceva ulteriormente la visibilità su una carreggiata già trafficata a quell’ora.
Il passaggio del ciclista al 10° secondo del video
Un episodio che riporta l’attenzione sui pericoli legati a comportamenti scorretti lungo le principali arterie della provincia, dove l’alta velocità dei veicoli e le condizioni meteo possono trasformare in dramma anche pochi istanti di imprudenza.
RedCro