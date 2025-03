BICISTAFFETTA DA LECCO A MILANO PER GLI 80 ANNI DALLA LIBERAZIONE

LECCO – Anpi Lecco, in collaborazione con Fiab Lecco e Fiab Monza e Città di Lecco, con il patrocinio del Comune di Casatenovo, ha organizzato “Un Testimone per il futuro“: una bicistaffetta da Lecco a Milano per l’80° della Liberazione.

Venerdì 28 marzo alle 20:30, presso la sala “Maria Calvetti” del Centro civico “Sandro Pertini”, (via dell’Eremo, 28 – Lecco) si terrà la presentazione dell’iniziativa; giovedì 24 aprile alle 17, presso il Palazzo comunale di Lecco, vi sarà invece la lettura e consegna del Testimone, che racconta le biografie delle staffette partigiane del nostro territorio, che saranno lette nelle tappe del percorso e a Milano prima dell’inizio della manifestazione nazionale del 25 aprile.

Il 25 aprile alle 7:30 è in programma la partenza da Lecco, in un percorso di 60 chilometri circa che toccherà le tappe di piazza Diaz a Lecco, piazza Manzoni a Oggiono, piazza della Repubblica a Casatenovo, piazza Trento e Trieste a Monza e infine piazza del Duomo a Milano.

Informazioni e iscrizioni entro il 10 aprile, a:

Per attivare l’assicurazione, dal costo di 3 euro, è essenziale indicare nome e cognome riportati nella carta d’identità.

Ogni partecipante deve organizzare il proprio ritorno da Milano in modo autonomo.