BIMBA LECCHESE SI PERDE A GALLIPOLI, LA POLIZIA LA RIPORTA ALLA FAMIGLIA

GALLIPOLI (LE) – Una bambina di sei anni di Lecco, in vacanza con la famiglia in Salento, si è persa sabato mentre era sulla spiaggia del lido delle Conchiglie a Gallipoli (in copertina). Una bagnante l’ha accolta sotto l’ombrellone, poi la Polizia subito allertata dai genitori l’ha rintracciata e riconsegnata.

La bimba era finita a circa 2,5 km di distanza, al vicino lido “Holiday beach” di Rivabella.

È stata lei stessa ad avvisare mamma e papà, via radio: “Sto arrivando con la macchina della Polizia”. Visitata dal personale sanitario (che era intervenuto a supporto dei genitori scioccati per la sua sparizione, la bambina è stata trovata in ottime condizioni di salute.

RedCro