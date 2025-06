BIMBO LECCHESE RISCHIA DI SOFFOCARE A COMO, SALVATO NEL RISTORANTE

COMO – Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso con un lieto fine grazie al pronto intervento di una giovane dottoressa. In un ristorante sul lungolago di Como, un bambino di un anno e mezzo ha rischiato di soffocare mentre mangiava, ma è stato salvato in extremis da una donna seduta al tavolo accanto.

Il piccolo, mentre si portava un boccone alla bocca, ha improvvisamente smesso di respirare, bloccato dal cibo. La dottoressa, che stava terminando il pranzo, ha immediatamente reagito, eseguendo con sicurezza la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie del bambino. Grazie a questo intervento tempestivo, il bimbo ha potuto espellere il boccone e riprendere a respirare.

La famiglia, originaria della provincia di Lecco, ha vissuto momenti di grande tensione prima di poter tirare un sospiro di sollievo. Per precauzione, i soccorritori hanno accompagnato il bambino all’ospedale Sant’Anna di Como per accertamenti, assicurandosi che stesse bene.

Questo episodio sottolinea l’importanza della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, soprattutto in situazioni di emergenza con i bambini. E la prontezza di chi è preparato può davvero fare la differenza tra la vita e la morte.