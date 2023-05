GALBIATE – Sabato 20 e domenica 21 maggio è in programma ‘BioBlitz: Esploratori della Biodiversità per un giorno’, un evento di educazione e sensibilizzazione naturalistica e scientifica.

L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e classificare in un determinato ambiente il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale e saranno inseriti direttamente nella piattaforma informatica del progetto, utilizzabile sia attraverso la pagina Internet www.inaturalist.org sia mediante l’omonima app, e saranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Possono partecipare tutti i cittadini: adulti, bambini, giovani, appassionati e curiosi. Maggiore sarà il numero delle segnalazioni più alta e precisa sarà la qualità della “fotografia naturalistica” del territorio lombardo. BioBlitz Lombardia giunge quest’anno alla sua ottava edizione con tante esplorazioni ed escursioni guidate nelle Aree Protette Lombarde per osservare la natura e, aiutati dagli esperti, caricare le osservazioni sulla piattaforma INaturalist.

Al Parco Monte Barro sono in programma numerose iniziative, a partire dall’evento d’inaugurazione del primo laboratorio regionale di biologia sotterranea, allestito un un’antica caverna artificiale, fissato per sabato 20 maggio all’Eremo Monte Barro con inizio alle 10. L’attività di ricerca scientifica al Parco Monte Barro si arricchisce di un nuovo laboratorio per lo studio degli invertebrati e degli anfibi che vivono nelle grotte. Nel corso della mattinata sarà possibile conoscere da vicino il laboratorio, incontrare i ricercatori e scoprire i risultati delle prime attività in corso, osservando in diretta alcuni esemplari di aracnidi, crostacei e anfibi presenti nella caverna dove è situato il laboratorio.

Sabato 20 maggio ci sarà anche la possibilità di conoscere da vicino la fauna delle sorgenti e delle raccolte d’acqua e la fauna del suolo del Parco, una fauna ricca e diversificata che può aiutare a valutare la qualità dell’acqua e del terreno in base alla presenza o assenza di alcune specie. Domenica 21 maggio sarà la volta delle osservazioni concentrate sulla fauna del suolo, una biodiversità ricchissima importante, troppo spesso sottovalutata. Non mancheranno le escursioni tradizionali alla scoperta della natura del Parco, a cominciare da quella in programma alla Stazione Ornitologica di Costa Perla.