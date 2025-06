BIODIVERSITÀ: OLTRE 738MILA EURO PER INTERVENTI NEI “SITI NATURA 2000”

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento di interventi di ripristino attivo nei ‘Siti Natura 2000’, nell’ambito della Strategia Europea e Nazionale per la Biodiversità. Grazie a un contributo di 738.217,30 euro stanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sarà possibile realizzare progetti mirati al miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie protette.

I finanziamenti, a fondo perduto, saranno compresi tra 145.000 e 370.000 euro per progetto e potranno essere richiesti dagli enti gestori dei Siti Natura 2000 (sono esclusi gli enti privati). Gli interventi dovranno essere realizzati nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Le azioni finanziabili interesseranno habitat e specie prioritari, tra cui foreste riparie, laghi eutrofici, formazioni erbose e diverse specie protette, come la Lycaena dispar (farfalla protetta), il Triturus carnifex (tritone crestato), la Rana latastei (anfibio anuro) e Isoetes malinverniana (pianta acquatica rara). Saranno ammessi investimenti per la realizzazione delle opere, forniture inventariabili e costi tecnici legati alla progettazione.

Nella provincia di Lecco, potranno presentare domanda i seguenti enti gestori: Comune di Merate; Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera; Parco Regionale Monte Barro; Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone; Parco Regionale Adda Nord; Provincia di Lecco.

“Questo intervento rappresenta un passo significativo per la tutela della biodiversità e il rafforzamento delle nostre aree protette. La Regione Lombardia, grazie al contributo del MASE, potrà avviare interventi mirati per il ripristino degli habitat e la protezione delle specie a rischio. È un impegno che rafforza la nostra strategia di conservazione e garantisce un futuro più sostenibile per il territorio. Ringrazio l’Assessore al Territorio e sistemi verdi, Gianluca Comazzi, per il suo impegno nella valorizzazione ambientale e nella promozione di politiche di sostenibilità. L’attenzione verso la tutela del territorio e la biodiversità dimostra una chiara volontà di promuovere politiche responsabili e di valorizzazione del territorio” ha dichiarato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.