BIONE: INDIVIDUATI I TRE GIOVANI CHE HANNO LAPIDATO UNA NUTRIA

LECCO – Tre ragazzi lapidano una nutria nella zona del Bione e poi postano il video sui social. Nonostante uno di loro abbia provato a cancellarlo successivamente, i tre sono stati individuati e denunciati dalle forze dell’ordine.

Si tratta di due minorenni e di un maggiorenne. A colpire a sassate il castorino, nel torrente Bione, sarebbero stati in due, mentre uno li avrebbe incitati e filmati per poi condividere il video in rete. Li ha riconosciuti una cittadina proprio grazie alle immagini circolate sul web.

L’accaduto era stato divulgato dai volontari Enpa di Merate, mentre l’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambienti, aveva offerto una taglia di 3.000 euro, ma la donna non ha accettato.

I tre sono stati denunciati per maltrattamento di animali.

F. S.