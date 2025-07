BLELLO: INTOSSICATI 21 BAMBINI LECCHESI AL CAMPO SCOUT

BLELLO (BG) – Durante un campo estivo scout a Blello, ospiti nella casa parrocchiale del paese in provincia di Bergamo in Valle Brembilla, un gruppo di ventuno bambini provenienti da Lecco ha manifestato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare. I giovani, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, hanno iniziato a sentirsi male nella serata di martedì, accusando nausea, vomito e dolori addominali che sono proseguiti durante la notte.

Nei giorni successivi, tredici di loro presentavano ancora sintomi e sono stati trasferiti in ospedale per precauzione, mentre otto mostravano già segni di miglioramento. I soccorsi sono intervenuti rapidamente con ambulanze e personale medico, coordinati anche dai carabinieri locali.

Sebbene le condizioni generali dei bambini non fossero particolarmente allarmanti, è stata avviata un’indagine sanitaria in collaborazione con l’Ats per determinare l’origine dell’intossicazione, che sembrerebbe legata a un pasto consumato durante la giornata di martedì. L’intervento tempestivo e il monitoraggio continuo hanno contribuito a gestire la situazione senza complicazioni gravi.