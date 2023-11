BLOCCA IL TRAFFICO, DANNEGGIA LE AUTO E AGGREDISCE AGENTI: AI DOMICILIARI

LECCO – L’altra sera gli uomini della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Lecco – Squadra Volanti – hanno tratto in arresto un uomo, responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento, minaccia, porto di armi e altri oggetti atti ad offendere.

Verso le 22 la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di una persona molesta che, in evidente stato di ebbrezza, stava danneggiando con calci e pugni i veicoli in transito e in questo modo stava ostruendo la circolazione. All’arrivo gli agenti hanno notato molte macchine in coda e diverse persone fuori dai veicoli, che indicavano la presenza del soggetto poco più avanti. L’uomo aveva infatti, bloccato il traffico e si era gettato su un’autovettura, danneggiandola e minacciando di morte i passeggeri.

Gli operatori hanno tentato riportarlo alla calma, ma l’uomo, sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, “si mostrava con atteggiamento scontroso e aggressivo e iniziava a inveire contro di loro e a insultarli”. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, “l’uomo continuava a dimenarsi e a minacciare gli agenti, per poi scagliarsi contro di loro brandendo il collo di una bottiglia di vetro infranta. Ne nasceva una colluttazione a seguito della quale gli agenti lo privavano del coccio di vetro e riuscivano a bloccarlo”.

Arrestato, nella giornata del 15 novembre ha avuto luogo al Tribunale di Lecco il processo per direttissima, dove l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

*In copertina immagine di repertorio