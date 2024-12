BLOCCATI SUL RESEGONE AL BUIO. 4 GIOVANI RAGGIUNTI DAI POMPIERI

LECCO – Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto per quattro ragazzi dispersi sul Resegone, alle 18.15 circa di domenica 1 dicembre sono stati inviati tre Vigili del fuoco del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) a bordo di un mezzo fuoristrada in collaborazione con due volontari del soccorso alpino per cercare e soccorrere i ragazzi in pericolo.

Una volta localizzate, le persone in difficoltà sono state riportare in luogo sicuro. Una ragazza è stata affidata alle cure dei sanitari.

Si ricorda alla popolazione di utilizzare attrezzature adeguate alle temperature invernali ed idonee alle zone impervie.

Intervento di soccorso tecnico urgente durato circa 4 ore e mezza