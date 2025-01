BLUE TONGUE, ENTRO MARZO COPERTURA VACCINALE PER OVINI, BOVINI E CAPRINI

LECCO – L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha effettuato oggi una visita in provincia di Lecco, incontrando gli amministratori locali, organizzazioni professionali e imprenditori agricoli come il caseificio Daniele Invernizzi di Pasturo e l’azienda agricola “Le Casere” di Ballabio. Scopo della visita fare il punto sulla situazione economica del settore, illustrare i nuovi bandi dedicati alle specificità del territorio e condividere le risposte alle emergenze legate alla fauna selvatica e all’epidemia di lingua blu.

L’assessore Beduschi ha innanzitutto confermato l’acquisto di 155mila dosi per effettuare entro marzo la copertura vaccinale contro la blue tongue. È lo strumento principale per combattere questa malattia infettiva a carattere virale e dare una risposta concreta da parte di regione Lombardia.

“L’approccio è quello della condivisione delle scelte con il territorio – ha detto Beduschi -, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e continuare a fare sentire la vicinanza della Regione a chi, facendo agricoltura in un territorio difficile e ‘periferico’, è la prima sentinella per presidiarlo e mantenerlo curato, contrastando anche il dissesto idrogeologico”.

“Nel 2025 – ha aggiunto l’assessore regionale – apriremo il bando sulle associazioni fondiarie per aggregare la proprietà e risolvere il problema di frazionamento e abbandono. Un altro impegno compiuto è stato finanziare gli interventi sull’agricoltura montana, secondo quanto prevede la legge 31. All’interno del PSR ci sono poi misure che possono trovare ottima applicazione a Lecco e nel suo territorio, come quelle sul biologico e produzione integrata”.

Infine, con gli operatori è stato affrontato il tema delle strade agrosilvopastorali da incentivare con bandi per favorire sviluppo non solo dell’economia agricola ma anche di quella turistica.