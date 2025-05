BMX GARLATE: A BRESCIA RYAN MOTTA 2º NELLA CAT. G2, CASIRAGHI 5º IN G5

BRESCIA – In scena, domenica 4 maggio, la seconda edizione del Brixia Maddalena Easy DH, seconda tappa del Dainese Gravity Slam 2025. Dopo il successo dell’opening a Borno, il circuito Dainese Gravity Slam è approdato a Brescia, sulla panoramica sommità del Monte Maddalena, per il secondo round stagionale dedicato ai piccoli campioni della downhill per quanto concerne la categoria Giovanissimi (G1-G6).

Tre i tracciati previsti: uno per le categorie G1-G2, uno intermedio per le categorie G3-G4 e uno più tecnico per le G5-G6, tutti sviluppati tra i suggestivi boschi e prati della sommità del Maddalena, con partenza fissata alle 10 e arrivo in Piazzale Cavrelle.

Buone prove per i due riders della Bmx Garlate, con Ryan Motta che chiude secondo nella categoria G2 (8 anni), e Diego Casiraghi che si posiziona al quinto posto nella categoria dei G5 (11 anni).