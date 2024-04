BMX GARLATE: A VALGREGHENTINO TUTTA LA PASSIONE DELLA FAMIGLIA CASLINI

VALGREGHENTINO – Prosegue il viaggio all’interno della voce “curiosità familiari” nella Bmx Garlate. Dopo aver presentato la famiglia Laddaga, ecco la famiglia Caslini. Quando la passione del padre, verso una disciplina, riesce a contagiare anche i figli: o viceversa.

I membri della famiglia Caslini di Valgreghentino ormai da sette anni appartengono al gruppo agonistico e organizzativo della Bmx Garlate. Ci spiega tutto il papà Alberto. “Sono sette anni che siamo nel team di Garlate, da quando il secondogenito Martino aveva iniziato a praticare bmx; ora è un Esordiente II anno, quindi quattordicenne, ed è in attesa di fare gli esami di terza media. Il figlio più grande, Giovanni, ora diciottenne, aveva iniziato il suo percorso l’anno seguente. Adesso è un Master, ma quello che conta è che il ragazzo si appresta quest’anno a conseguire il diploma di geometra. Poi c’è Francesco, il più piccolo, che ha iniziato prestissimo all’età di sei anni ad andare in bmx. Ora è in prima media, ha 11 anni, e gareggia come G6″.

Ecco cosa ne pensa, invece, mamma Eva: “Sono contenta della passione che hanno i miei figli e in qualche modo sono stata anche contagiata. Li porto ad allenarsi e li seguo durante le gare. Ci mettono tanto impegno e io, alcune volte, vivo la situazione gara con una certa apprensione. Ma va bene così”.

Il papà fa parte anche del direttivo della società: “Sto seguendo come architetto la progettazione del nuovo impianto di bmx. Un lavoro impegnativo soprattutto mentalmente. Gli impegni sono tanti, ma ovviamente cerco sempre di essere vicini ai figli, sia agli allenamenti sia alle gare. Una cosa è certa – conclude Caslini senior -. Siamo consapevoli di far parte di una grande famiglia. I ragazzi si divertono, fanno delle esperienze straordinarie e noi genitor, siamo sicuri del fatto che stanno crescendo con dei valori sportivi e di vita decisamente importanti”.