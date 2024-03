BMX GARLATE, ANDREA BONANOMI: “OBIETTIVO LA MAGLIA TRICOLORE”

GARLATE – Rimaniamo sempre in casa Bonanomi, con la notizia del ritorno a casa, nella Bmx Garlate, dei gemelli Riccardo e Andrea.

E, dopo l’intervista a Riccardo , oggi è il turno di sentire Andrea, nato a Ponte San Pietro (BG) il 20 novembre 2005, cresciuto a Monte Marenzo, e da due anni trasferitosi a Reggio Emilia (per seguire papà Gianluca responsabile marketing Merida, che fa parte del direttivo della Bmx Garlate). Sarà una stagione decisamente importante anche per Andrea, con il pilota che punta in alto.

“È un po’ la stessa storia di Riccardo, considerato che ho iniziato questa passione grazie a mio papà – racconta Andrea –. Dapprima l’esperienza in bmx, per poi iniziare l’avventura agonistica nel mondo della downhill (discesa). Certamente due specialità che danno una forte adrenalina ma sicuramente la dh mi dava qualcosa di più, avvicinandomi anche al mondo dell’enduro”.

Ci ricordi qualche risultato ottenuto? “Ho vinto due volte il campione Italiano Enduro, un tricolore nella Dh, e ho concluso terzo alla Rookies World Champion”.

Andrea, rispecchi la tabella allenamenti di Riccardo? “Più o meno è lo stesso percorso. Tre volte alla settimana svolgo palestra, e per la maggior parte delle volte usciamo in bici. Sia da corsa che mtb”.

Come impronterai questa stagione 2024? “Mi concentrerò molto sulla Coppa Italia e la Coppa Europa di Dh, e come il gemello passo nella difficile categoria èlite, con tutte le difficoltà del caso, ma nello stesso tempo con la determinazione di essere pronto per il salto di categoria”.

Domanda secca, risposta secca. Obiettivo stagionale? “Avvicinarsi il più possibile alla maglia tricolore“.